Ющенко вирушає з робочим візитом до США
У понеділок, до ООН
У понеділок, 22 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбуває з робочим візитом до США для участі у 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході засідання будуть розглядатися, зокрема питання глобальної продовольчої кризи, подолання її наслідків і демократизації інститутів ООН.
Під час візиту В.ЮЩЕНКО виступить на загальних дебатах 63-ї сесії ГА ООН та викладе позицію України з актуальних глобальних проблем сучасності, а також підпише Конвенцію ООН про права інвалідів.
Планується також проведення двосторонніх зустрічей Президента з Генеральним секретарем ООН, главами делегацій інших держав, представниками української громади, бізнесових кіл та членами Атлантичної Ради США.
Програмою візиту передбачені інтерв`ю Президента України провідним засобам масової інформації США.