Ющенко вирушає з робочим візитом до США

У понеділок, 22 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбуває з робочим візитом до США для участі у 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході засідання будуть розглядатися, зокрема питання глобальної продовольчої кризи, подолання її наслідків і демократизації інститутів ООН.

Під час візиту В.ЮЩЕНКО виступить на загальних дебатах 63-ї сесії ГА ООН та викладе позицію України з актуальних глобальних проблем сучасності, а також підпише Конвенцію ООН про права інвалідів.

Планується також проведення двосторонніх зустрічей Президента з Генеральним секретарем ООН, главами делегацій інших держав, представниками української громади, бізнесових кіл та членами Атлантичної Ради США.

Програмою візиту передбачені інтерв`ю Президента України провідним засобам масової інформації США.