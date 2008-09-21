Тимошенко зустрічатиме паралімпійців

Сьогодні, 21 вересня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистій зустрічі Паралімпійської збірної команди України, яка виступила на 13-х Паралімпійських іграх.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу уряду, місце проведення заходу - аеропорт “Бориспіль”.

Довідка УНІАН. Національна збірна України завоювала на Паралімпіаді 74 медалі – 24 золотих, 18 срібних і 32 бронзові. Україна зайняла 4 місце в неофіційному командному заліку.