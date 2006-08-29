Зварич узаконить тональність сі-бемоль мажор

Міністерство юстиції України розробило проект Закону „Про Державний Гімн України”, яким пропонує затвердити слова Державного Гімну України.

Законопроект, що виставлено для обговорення на офіційному сайті Мін‘юсту, пропонує затвердити слова державного Гімну - на музику Михайла Вербицького, слова Павла Чубинського, що є аналогічними музиці і тексту, затвердженими чинним Законом (Закон “Про Державний гімн України”, запропонований Президентом Леонідом КУЧМОЮ, був ухвалений Верховною Радою України 6 березня 2003 року – УНІАН).

Зокрема, проектом, як і чинним законом, пропонується обмежити текст Гімну першим куплетом і приспівом. А перша строфа гімну, згідно із проектом, звучатиме, як і в чинному законі - «Ще не вмерла України і слава, і воля» (в деяких ранішніх редакціях ця строфа звучала як «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» - УНІАН).

Законопроект, як і чинний закон, також встановлює гарантії правового захисту Державного Гімну.

Разом з тим, у розширеній редакції, порівняно з чинним законом, викладено вимоги до виконання Державного Гімну. Зокрема, встановлюється, що виконання гімну має відбуватися виключно у тональності сі-бемоль мажор. Забороняється використання Державного Гімну України в музичних та інших творах мистецтва, якщо воно спрямоване на наругу над гімном. Законопроект також встановлює обов‘язковий порядок виконання Державного Гімну України та виключно визначає випадки виконання Державного Гімну України.

*** 15 січня 1992 музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображання у Конституції України. 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Державний Гімн України”, запропонований Президентом Л.КУЧМОЮ. Законопроектом пропонувалося затвердити як Державний гімн Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна».