Мін’юст Росії розглядає запит України щодо допиту Януковича по відеозв'язку

Про це виданню РИА Новости повідомили у прес-службі російського відомства.

У Мін'юсті РФ зазначили, що у своєму запиті Святошинський районний суд Києва посилається на Європейську конвенцію про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року та на Конвенцію про правову допомогу і правових відносинах з цивільних, сімейним і кримінальних справах 1993 року.

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Нагадаємо, Міністерство юстиції України повторно направило до російського Мін'юсту запит на відеодопит колишнього президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Революції Гідності, а також у скоєнні низки економічних злочинів.

21 лютого 2014 року Янукович і втік до Росії. В екстрадиції РФ відмовила, тому ГПУ збиралася провести допит екс-президента шляхом відеоконференції.