Вистава ФСБ в Криму сприятиме продовженню санкцій поти Росії - політолог

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Тарас Березовець.

«Ситуація з санкціями проти Росії з боку ЄС може змінитися. І зміниться в гірший бік - проти Кремля. Причиною тому є невдала провокація проти України, організована ФСБ в окупованому Криму. Тут спрацював принцип зворотного руху, оскільки все було зроблено росіянами настільки незграбно, що тепер навіть основним російським лобістам доводиться червоніти за незграбність своїх господарів. В останні місяці було дуже багато сигналів, що ЄС продовжив санкції проти РФ в крайній раз», - заявив політолог.

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«Про зміну позиції Європи можна судити з такого чуйного барометра, як Президент Європейської Ради Дональд Туск. Без традиційної європейської толерантності Туск заявив, і в розмові з Петром Порошенко, і з Арсенієм Яценюком (останній якраз перебуває з робочим візитом в Брюсселі), що в ЄС не повірили російській версії про кримські події. Аналогічну позицію Яценюку задекларував і заступник секретаря НАТО Олександр Вершбоу», - додав Березовець.

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«До речі, він довгий час працював послом США в Москві, і йому точно не потрібно пояснювати, що таке російські інформаційні спецоперації. У візиті Яценюка також важливо, що на тлі безвідповідальних заяв про необхідність відстрочити безвіз для України і відкласти виділення чергових траншів з боку МВФ, колишній прем'єр на зустрічах в Брюсселі якраз висловився про зворотне. Про те, що Україна виконала і виконує свої зобов'язання і тому розраховує на виконання обіцянок з боку західних партнерів. Літня пауза і відсутність новин якраз і повинні бути використані максимально для озвучування позитиву для країни в Європі, особливо напередодні 25-річчя незалежності. Цим і відрізняється цілепокладання стратегічно мислячих політиків і експертів від популістів, які працюють проти країни», - резюмував політолог.