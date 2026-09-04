Удар по заводу Coca-Cola: в МЗС України закликали США 'поставити Москву на місце'

Атака на американську компанію не була поодиноким випадком.

Ввечері четверга, 3 вересня, російські окупанти вдарили по заводу американської компанії Coca-Cola в Київській області. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав США до більш рішучих дій проти агресора в своєму дописі в соцмережі Х.

"Лише сила зможе поставити Москву на місце. У цьому контексті ми вкотре закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії", – написав очільник МЗС.

Він нагадав, що російський удар по заводу Coca-Cola не був поодиноким випадком.

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"Це черговий цілеспрямований напад на американські бізнес-інтереси та частина ширшої російської стратегії, спрямованої на підрив економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків", – підсумував Сибіга.

Атака на завод Coca-Cola на Київщині – що відомо

Внаслідок атаки російських окупантів на території заводу Coca-Cola під Києвом були пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.

Завод Coca-Cola розташований у Великій Димерці Броварського району Київської області та є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі. На заводі виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes і Fuze Tea, соки Rich та енергетики Burn.

Удари РФ по бізнесу в Україні - останні новини

Напередодні Росія також нанесла удар по одному із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні "Біокон" в Бориспільському районі на Київщині. На складах компанії були знищені значні запаси західних ліків, зокрема Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, повідомляють ЗМІ.

В ніч на 31 серпня РФ нанесла новий удар по складам двох великих торговельних мереж під Києвом.

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