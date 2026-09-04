Окупанти просунулися у Запорізькій області, - DeepState

Йдеться про три населені пункти.

Російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів у Запорізькій області. Про це у Telegram-каналі повідомив український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків, Гуляйпільського та Варварівки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Малі Щербаки - це село у Степногірській селищній громаді Василівського району, Гуляйпільське - село у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запоріжжя, а Варварівка - село у Воздвижівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області.

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Рух ворога та відвойовування український територій

Як повідомлялося, наприкінці серпня видання Business Insider зауважило, що окупанти продовжують повільно просуватися на Донбасі. Згідно оцінок представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, ворог може вийти на околиці Краматорська та Слов'янська на початку 2027 року. Ці міста є центром останнього великого українського оборонного поясу на Донбасі.

Водночас Сили оборони повернули контроль над новими ділянками місцевості між Дворічною та Западним. Ці населені пункти розташовані у Куп’янському районі Харківської області. Ця ділянка залишається одним із напрямків активних бойових дій на сході України.

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