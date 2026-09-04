Ексочільника Запорізької ОВА Федорова призначено головою Агентства відновлення

На сайті президента з'явився указ про звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА.

Кабінет міністрів України погодив звільнення Івана Федорова з посади очільника Запорізької ОВА та призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив у Telegram представник уряду України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та його призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Також рішенням уряду Сергія Сухомлина звільнено з посади голови Агентства відновлення, яке він очолював з вересня 2024 року.

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Згодом на сайті президента з’явився указ про звільнення Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Крім того, опубліковано указ, яким передбачається тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Запорізької ОДА на Михайла Семікіна.

Звільнення Федорова з посади глави Запорізької ОВА: що передувало

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іван Федоров залишить посаду начальника Запорізької ОВА, яку він обіймає з лютого 2024 року. Серед імовірних кандидатів на це місце розглядають нинішнього заступника голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна. Він тривалий час працює в команді Федорова ще з часів роботи в Мелітополі.

Як відомо, Федоров був мером нині тимчасово окупованого Мелітополя. На початку повномасштабного вторгнення його викрали російські окупанти. Згодом в результаті спецоперації його звільнили з полону. Мера обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.

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