РФ знайшла протидію Starlink: 'Флеш' розповів, чи стануть ці системи неефективними

Обійти цей тип російського РЕБу неможливо, зазначив він.

РФ створила проєкт "Пересвет-М" та кілька інших рішень, здатних пригнічувати сигнали супутників Starlink, які використовує Україна. Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтервʼю DOU.

"У Starlink є два канали: Uplink і Downlink. Uplink – це сигнал, який іде від термінала вгору до супутника. Downlink – канал, яким сигнал із супутника спускається вниз до термінала. Росіяни ставлять перешкоду на канал Uplink – тобто заважають супутнику SpaceX чути термінали на Землі. Ця перешкода спрямована на супутник і за потужністю сильніша за сигнал самого термінала. Через це супутник, пролітаючи над територією, чує тільки перешкоду, а не сам термінал", – сказав "Флеш".

Він додав, що це просте рішення з РЕБ, яке дозволяє глушити звʼязок супутника. За словами "Флеша", РЕБ працює над точкою, де стоїть система і створює зону розміром приблизно 5 на 5 кілометрів, в якій не працює Starlink.

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"Коли ми почали атакувати росіян, використовуючи Starlink-термінали для розвідки, вони почали ставити РЕБ, щоб захищати власну інфраструктуру. Зараз таких точок багато, вони швидко масштабуються: закривають Крим та інші окуповані території, ставлять системи біля трас, біля ППО, біля складів – щоб ми не могли вести розвідку через Starlink", – пояснив "Флеш".

Він зазначив, що протидіяти такій тактиці РФ неможливо. На запитання, чи зможе такий підхід РФ зробити Starlink неефективним, "Флеш" відповів:

"Треба розуміти масштаб: якщо одна точка закриває 20 квадратних кілометрів, щоб перекрити все, потрібно дуже багато таких точок. А ці системи РЕБ коштують не дешево – приблизно від мільйона до мільйона і двохсот тисяч доларів за одну точку. Тобто росіяни вкладають гігантські гроші в побудову такого РЕБ, і повністю закрити все не вийде – для цього потрібні надто великі інвестиції", – пояснив "Флеш".

Водночас він зауважив, що РФ таким чином здатна захистити ключові обʼєкти. Зокрема склади, військово-морські бази, кораблі, катери, військові частини, радіолокаційні станції, системи ППО. Також пізніше РФ може почати таким чином закривати траси та інші напрямки.

"Цим вони ускладнять нам атаки… Вони побачили, якого колапсу ми завдали їм діпстрайками, який логістичний локдаун їм влаштували, – і в них була, по суті, лише одна відповідь: розгортати РЕБ, який блокує роботу Starlink. І коли в росіян запрацює повноцінна мережа "Рассвет", їхній аналог Starlink, нам потрібно буде мати аналогічний РЕБ. Це виклик для нас, і часу не так багато", – наголосив експерт.

Супутниковий звʼязок

Нагадаємо, раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що запуск другої партії супутників "Рассвет" у РФ фактично провалися. Причина в тому, що супутники не змогли підійнятися на необхідну висоту.

Як зазначив колишній радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник, плани РФ щодо запуску супутників "Рассвет" відклалися через українську атаку по космічному центру "Прогрес" у Самарі, де збирають ракети-носії для запуску супутників.

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