Кріль підозрює, що Тимошенко закладає міну

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що жодні політичні кризи не виправдовують відсутність тепла в домівках українців.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Уряд не готовий до початку опалювального сезону. Адже досі не відома ціна газу на 2009 рік, а запаси вугілля на ТЕЦ майже вдвічі менші від запланованих. Тому вперше за роки незалежності Україна змушена імпортувати електроенергію з Росії”, - зазначив І.КРІЛЬ.

За його словами, стає поганою традицією, коли політики, зосередившись на політичних міжусобицях, відкладають вирішення важливих для країни питань на післязавтра. “Можливо вони сподіваються, що таким чином підкладають міну для своїх наступників в уряді? Але ціною цих баталій стають холодні оселі українських родин”, - заявив І.КРІЛЬ.

Лідер “Єдиного Центру” наголошує, що уряд мусить терміново вирішити проблеми, що накопичились в паливно-енергетичному комплексі України. “Насамперед, уряду треба завершити газові переговори, які тривають із невідомим для країни результатом уже кілька місяців, і взяти під жорсткий контроль ситуацію з початком опалювального сезону. Саме це на даний момент має бути головним пріоритетом виконавчої влади в Україні. Жодні політичні події не зможуть виправдати відсутність тепла в домах людей”, - підсумував І.КРІЛЬ.