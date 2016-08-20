Ердоган запевнив Порошенка у підтримці цілісності України в міжнародно визнаних кордонах
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив главу української держави Петра Порошенка у незмінності позиції його країни щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка та Ердогана.
У контексті спроби військового перевороту, яка сталася у Туреччині в ніч з 15 на 16 липня 2016 року, глава української держави підтвердив підтримку з боку України законно обраних президента та уряду Туреччини.
Ердоган в свою чергу запевнив Порошенка у незмінності позиції Туреччини щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
"Президент Туреччини також заявив, що Турецька Республіка не визнає окупацію Криму і продовжуватиме усіляко підтримувати кримських татар", - зазначається також у повідомленні.
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Крім того, сторони відзначили обопільну налаштованість продовжувати докладати усіх зусиль з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами.
Лідери двох держав окремо обговорили питання розвитку взаємодії в енергетичній сфері.
Також президент України висловив своєму турецькому колезі співчуття з приводу нещодавніх терористичних актів, що забрали життя людей на сході країни.