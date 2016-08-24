Головуюча в ОБСЄ Німеччина скликає міністрів на неформальне засідання для обговорення ситуації в Україні
10:58, 24 серпня 2016Політика
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Міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр збирає колег на неформальну зустріч для обговорення ситуації в Україні.
Зустріч відбудеться 1 вересня у Потсдамі / УНІАН
Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ відбудеться 1 вересня у Потсдамі (Німеччина).
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"Темою обговорення будуть питання спільних викликів у регіоні ОБСЄ та поглиблення співробітництва між країнами-членами організації. Особлива увага буде приділена залученню ОБСЄ до вирішення криз та конфліктів, особливо в Україні, і боротьби з тероризмом", - зазначили в прес-службі.
В ОБСЄ наголосили, що це неформальне засідання також буде основою для підготовки міністерської Ради організації, яка пройде у грудні в Гамбурзі.
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