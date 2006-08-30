Ульянченко побачила цікавих молодих людей

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО прогнозує становлення нової політичної еліти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам, що новий політичний період буде досить цікавим, оскільки в Україні сформується сильна опозиція, окрім того, на політичну арену вийдуть нові потужні політичні фігури.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, серед нинішніх депутатів Верховної Ради є «цікаві молоді люди, які починають про себе говорити». Серед них вона назвала членів «Нашої України» Ксенію ЛЯПІНУ та Миколу КАТЕРИНЧУКА. «Мені здається, що багато цікавих молодих людей прийшло у Блок Юлії Тимошенко», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, зокрема, виокремивши Євгена СУСЛОВА (міський голова Сквири Київської області – УНІАН).

Також, на її думку, є і в Партії регіонів молоді підприємці, люди з серйозною освітою. «Мені здається, що на цьому рівні виросте така плеяда, нова політична еліта», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Стосовно того, чи має малий і середній бізнес боятися нового Кабінету міністрів, губернатор зазначила, що таке право у нього є, адже до влади прийшли люди, які у певні часи мали досить конфліктні стосунки з бізнесом. «Але мені здається, що зараз це зовсім інша команда, і головне – це команда, яка прийшла працювати у владу з іншою філософією», - додала вона.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проголосив свої принципи щодо інвестиційного клімату, приватного підприємництва, окрім того, це закладено і в Універсалі національної єдності. За її словами, це перше скликання Верховної Ради, у якій малий і середній бізнес мають підтримку.