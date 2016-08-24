Порошенко на зустрічі з Дудою згадав Волинську трагедію: Україна готова до відвертого діалогу

Про це на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив Петро Порошенко, повідомляє 112.ua.

"Українська сторона готова до відвертого та конструктивного діалогу з питань трагічних сторінок нашої спільної історії, і впевнений у тому, що це порозуміння вже найближчим часом ми знайдемо", - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня, Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Документ підтримали 432 депутати сейму, «проти» не проголосував жоден депутат. Цим документом Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього геноциду.