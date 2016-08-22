Дещиця: визнання Волинської трагедії геноцидом не зіпсувало відносини України та Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав у коментарі журналістам.

"Нам потрібно, щоб зустрілися політики, щоб вони між собою порозмовляли, в першу чергу парламентарії, вияснили позиції. Нам потрібно самим зайняти позицію, Україні виробити позицію до цих подій, які були на Волині, і нам потрібно, щоб цими проблемами займалися історики, а не політики", - сказав Дещиця.

За його словами, є плани щодо проведення зустрічі між українськими та польськими парламентаріями у найближчі кілька місяців.

Водночас, за його словами, не можна говорити, що після рішення польського парламенту про визнання геноцидом поляків на Волині українським дипломатам стало складніше працювати у Польщі.

"Я не можу сказати, що складніше стало працювати, тому що зараз відбудеться візит президента, у нас заплановані візити голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, великий економічний форум, тобто не можна сказати про якесь там охолодження (відносин). Є, звичайно, необхідність цю сторінку вивчити і закрити, історично", - сказав Дещиця.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.