Путін не має наміру зубоскалити з приводу ситуації в Україні

Розвиток внутрішньополітичної ситуації вУкраїні «викликає жаль». Таку думку висловив сьогодні прем`єр-міністр Росії, голова партії «Єдина Росія» Володимир Путін, повідомляє Обком з посиланням на ІТАР-ТАРС.

«У нас ситуація набагато стабільніша, ніж у наших друзів і сусідів в Україні, – відзначив він. – Я не збираюся тут іронізувати і зубоскалити із цього приводу. Можна тільки з жалем спостерігати за тим, що там відбувається».

Партійна система, що склалася в Росії, на думку Путіна, оптимальна, а нинішнє число зареєстрованих і активно діючих партій достатнє.