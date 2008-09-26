Кільчицька: я не збиралася ризикувати своїми дітьми через негідників з МВС

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА планує найближчим часом повернутися до роботи.

Про це вона повідомила в інтерв`ю газеті «Сегодня», опублікованому в номері від 26 вересня 2008 р.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що після народження дитини вона повернеться в КМДА і на яку посаду, І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала: «Звичайно ж, я повернуся на роботу в найближчий час, щойно дозволить здоров`я».

Вона також розповіла, що головною причиною несподіваного виходу на відпочинок у червні цього року була саме вагітність. Але водночас І.КІЛЬЧИЦЬКА підтвердила заяви мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо «погроз бандитів з МВС»: «з приводу погроз МВС можу сказати таке: через якихось негідників я не збиралася ризикувати ні своїм здоров`ям, ні здоров`ям своїх дітей. Ще до початку виборів почався тиск і постійні перевірки з боку МВС усіх підрозділів, якими я займалася. За завданням міністра внутрішніх справ люди в погонах шукали компромат на мене і на результати моєї діяльності. Так і говорили: «Поки не накопаємо матеріалів для кримінальної справи, не підемо».

За її словами, коли почалися вибори, ця робота посилилася з метою «зняти» команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з дистанції. І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що в період виборної кампанії не могла піти й залишити команду, тому що займалася дуже важливими соціальними питаннями, але після перемоги відчула «повне моральне право піти».

«Я вирішила, що маю моральне право присвятити останні місяці вагітності собі, своєму здоров`ю і своїм дітям», - повідомила вона.

Заяву про складання повноважень депутата Київради І.КІЛЬЧИЦЬКА написала, за її словами, також тому, що в депутатському корпусі кожен голос має дуже велике значення, а вона фізично не могла й не хотіла ризикувати своїм становищем.

«Тому я написала заяву про звільнення з мерії та складання депутатських повноважень. Безумовно, це рішення далося мені нелегко. Але, оскільки я фізично вже перебувала в декретній відпустці, то мер і його близьке оточення запропонували мені, щоб я не числилася звільненою, а була в декреті», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА .

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 р.

18 червня 2008 року з`явилася інформація про те, що І.КІЛЬЧИЦЬКА звільнилася з посади заступника голови КМДА.

21 вересня вона народила сина.