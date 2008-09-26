Ющенко вимагає від Тимошенко «розшифрувати» її заяви щодо газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб уряд розпочав офіційні переговори з Російською Федерацією щодо формування ціни на газ на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, В.ЮЩЕНКО зауважив, що вимагає від Кабінету міністрів розпочати офіційні переговори.

«Ті заяви, які викладаються урядом з цього питання, мають бути розшифровані, сформовані директиви, і ми повинні день за днем неухильно вести ці важкі переговори, а не перешіптування», - сказав Президент.