Брат Лазаренка став першим заступником голови Дніпропетровської облради

Лідер Блоку Лазаренка в Дніпропетровській обласній раді Іван ЛАЗАРЕНКО обраний першим заступником голови Дніпропетровської облради.

За таке рішення на сьогоднішній сесії проголосували 65 депутатів із 76, що взяли участь в таємному голосуванні, повідомили УНІАН в прес-служба облради. (Всього в Дніпропетровській облраді 100 депутатів – УНІАН.)

І.ЛАЗАРЕНКО був єдиним кандидатом на цю посаду, внесеним в бюлетень для голосування.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Дніпропетровської облради Микола ШВЕЦЬ на пост першого заступника запропонував кандидатуру Галини БУЛАВКИ. Проте обраний сьогодні голова Дніпропетровської облради Юрій ВІЛКУЛ не вніс її на голосування.