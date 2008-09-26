Єхануров відповів «бідоласі», який заробляє політичний капітал

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ відкидає звинувачення у незаконному продажу озброєння, в тому числі й Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що Міністерство оборони безпосередньо не займається продажем зброї.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки постачання до Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права Валерія КОНОВАЛЮКА щодо виявлення комісією фактів незаконного продажу зброї до Грузії, Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що після скандалу з радіолокаційними станціями «Кольчуги» в Україні серйозно посилилась система експортного контролю.

«В Україні сьогодні налагоджений один з кращих у світі, жорстких контролів за продажем зброї. А звинувачення щодо незаконної торгівлі походять від того, хто не знає, на чому бідоласі заробити політичний капітал», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Крім того, міністр зауважив, що сьогодні Україна набагато більше озброєння продає Росії, ніж Грузії.

«Я думаю, що чверть нашого експорту товарів та послуг йде на посилення російської армії, Грузії ми теж продавали. Я думаю, що все це здійснювалося через дуже серйозну систему експортного контролю», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 вересня, голова ТСК ВР з розслідування незаконного постачання зброї і військової техніки до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради виявила факти постачань до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт.Лозова Харківської області.

За його словами, постачання здійснювалися протягом травня та червня цього року, що підтверджується певними контрактами та нарядами.

«Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.