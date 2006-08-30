Зварич складе депутатські повноваження

Міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ планує скласти з себе депутатські повноваження після остаточного вирішення питання про присутність "Нашої України" у коаліції.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Кабміні.

Р.ЗВАРИЧ заявив, що він не зможе бути міністром у коаліційному уряді, якщо його політична сила не братиме участі у коаліції.

"На цей момент не зовсім зрозуміла ситуація з коаліційним урядом, до якого делеговані представники різних політичних сил, в тому числі і я від "Нашої України". В той же час моя політична сила не є суб’єктом коаліції", - сказав Р.ЗВАРИЧ.