Лідери фракцій пішли до Яценюка радитися

10:16, 01 жовтня 2008
Політика
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У ВР оголошено перерву

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на одну годину - до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, після відкриття ранкового пленарного засідання голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що досі немає узгодженого порядку денного роботи на сьогодні.

Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, перерва оголошується з тим, щоб провести засідання Погоджувальної ради.

 

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