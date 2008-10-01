Лідери фракцій пішли до Яценюка радитися
10:16, 01 жовтня 2008Політика
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У ВР оголошено перерву
У роботі Верховної Ради оголошено перерву на одну годину - до 11.00.
Як передає кореспондент УНІАН, після відкриття ранкового пленарного засідання голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що досі немає узгодженого порядку денного роботи на сьогодні.
Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, перерва оголошується з тим, щоб провести засідання Погоджувальної ради.
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