Лідери фракцій пішли до Яценюка радитися

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на одну годину - до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, після відкриття ранкового пленарного засідання голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що досі немає узгодженого порядку денного роботи на сьогодні.

Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, перерва оголошується з тим, щоб провести засідання Погоджувальної ради.