Яценюк назвав умову створення коаліції за 15 хвилин

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що нова коаліція, крім підписання коаліційної угоди, має також визначитися з позицією щодо ряду заветованих законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Зокрема, за словами голови ВР, необхідно скасувати всі акти законодавства, за проголосували фракції Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів і були заветовані Президентом.

Також, на думку голови ВР, необхідно ухвалити рішення стосовно непідтримки у другому читанні двох проектів законів - про державну службу та про всеукраїнський референдум.

«І третє, саме необхідне: підписати коаліційну угоду, подати її на розгляд парламенту і оголосити про створення коаліції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що якщо є бажання створити коаліцію, то для цього вистачить і 15 хвилин, якщо нема – то і протягом 15 днів неможливо буде її створити.

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