ЄС готовий посилити свою підтримку для виконання Мінських домовленостей - Могеріні

Про це вона заявила за результатами першого дня неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у головуючої в ЄС Братиславі, яке розпочалося у п'ятницю, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Як я вже сказала сьогодні вранці, ми обговорювали конкретні ідеї про те, яким чином Європейський Союз може зробити більше в цьому відношенні, зокрема, щодо надання підтримки у проведенні місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей після того, як будуть виконані умови ОБСЄ/ОДІПР, зокрема, щодо призначення поліцейської місії ОБСЄ. Ми також обговорили можливість посилення підтримки спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ, що ми вже робимо, але ми можемо зробити більше. І ми вивчаємо можливості підвищення нашої підтримки на місцях: короткострокової дії, такі, як фінансова, так і технічні підтримка діяльності з поліпшення умов життя населення, особливо в енергетичному секторі", - сказала Могеріні.

За словами Високого представника, міністри закордонних справ Франції та Німеччини повідомили про останній перебіг подій щодо виконання Мінських домовленостей. "Разом ми обговорили, як ЄС може далі підтримувати більш помітним, але й постійним чином, як Нормандський формат, та різні роботи, які проводяться спеціально в рамках ОБСЄ", - наголосила вона.

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Могеріні зазначила, що міністри "домовилися, що Мінський і Нормандський формати є основою вирішення кризи на Сході України". "Очевидно, що ми не задоволені нинішнім станом виконання угоди", - підкреслила Могеріні.

За словами Високого представника, міністри "повністю підтримують "Нормандський формат" та повне виконання Мінських домовленостей".

Вона нагадала, що в ЄС "завжди говорили, що абсолютно необхідно, аби всі сторони повністю виконали домовленості, які ми вважаємо ключем до вирішення конфлікту". "У ці часи ми бачимо на Сході України дотримання режиму припинення вогню, і ми сподіваємося, що це може стати хорошою основою не тільки для відновлення навчального року, але й також для продовження цієї ситуації в цьому плані", - зазначила Могеріні.