Шендерович: Путін продовжить мучити Україну – на це ресурси є

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив російський письменник-сатирик і журналіст Віктор Шендерович.

"Путін в мирний час – лузер, який програв все, що можна, і в економіці, і в зовнішній політиці. У мирний час він – «кульгава качка», малолегітимний лідер, який захопив владу, обезцінив валюту, довів до стагнації економіку, спровокував втечу капіталу з Росії і мізків... Єдиний політичний шанс Путіна – «Росія в кільці ворогів». Тому вороги і відтворюються постійно: без них він просто не може", сказав Шендерович, додавши, що Путін повинен годувати цією страшилкою населення, "відволікати і підтримувати напругу: війна, товариші, - не до економіки!"

Читайте такожШендерович про майбутнє РФ: Потрібно, щоб Путін дожив до свого суду в Гаазі, а не померНа думку журналіста, складно сказати, що саме прийде Путіну в голову і які будуть розміри нових провокацій. Але ясно, що він не зупиниться, і має намір підтримувати напругу в Україні. "Тут же є ще й піарівський момент. Росія не в змозі зробити себе процвітаючої країною, власне економічне становище росіян погіршується, і в такій ситуації Путіну потрібен хороший фон. Розтерзана, злиденна і залежна Україна – це ідеальний фон!", - підсумував Віктор Шендерович.