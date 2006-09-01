VIP-першокласники на святі 1 вересня (фоторепортаж)

Право першого дзвоника в столичному ліцеї №100 на Подолі надали онуці Президента України Ярині-Домініці .

Анатолій Кінах привів до першого класу доньку Софійку. З його слів, те, що його дитина буде навчатися разом з онукою Президента, стало для нього несподіванкою.

У перший клас цього ж ліцею вступив син ректора академії Водного транспорту Василя Михайлова. Хлопчика теж звати Василь.

Фото Олександра Синиці