VIP-першокласники на святі 1 вересня (фоторепортаж)

13:39, 01 вересня 2006
Політика
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Ющенко-Гончар, Кінах, Михайлов...

Право першого дзвоника в столичному ліцеї №100 на Подолі надали онуці Президента України Ярині-Домініці .

Анатолій Кінах привів до першого класу доньку Софійку. З його слів, те, що його дитина буде навчатися разом з онукою Президента, стало для нього несподіванкою.

У перший клас цього ж ліцею вступив син ректора академії Водного транспорту Василя Михайлова. Хлопчика теж звати Василь.

Фото Олександра Синиці

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