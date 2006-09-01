“Наша Україна” ініціює підписання нової коаліційної угоди

“Наша Україна” наголошує на необхідності виконання Універсалу національної єдності та Меморандуму про наміри створення Коаліції національної єдності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це йшлося на засіданні політради блоку “Наша Україна” за участю представників усіх партій – учасниць блоку. На порядку денному стояло питання щодо організації роботи фракції “Наша Україна” в парламенті та партійної групи “Нашої України” в уряді. Також обговорювалася політична ситуація в країні.

На політраді було констатовано, що на сьогоднішній день існує два документи – Меморандум, підписаний “Нашою Україною”, СПУ і Партією регіонів, та коаліційна угода між Партією регіонів, СПУ та КПУ.

За результатами політради “Нашої України” було прийнято рішення ініціювати процес підписання нової коаліційної угоди з Партією регіонів, яка б базувалася на виконанні Універсалу національної єдності та Меморандуму. Для цього сьогодні на політраді блоку було створено робочу групу у складі Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Романа ЗВАРИЧА, Бориса ТАРАСЮКА та Анатолія КІНАХА, яким протягом двох тижнів доручено провести переговори з Партією регіонів та завершити процес підготовки до укладання нової коаліційної угоди.

Залежно від того, чи підпише “Наша Україна” таку коаліційну угоду, визначатиметься питання щодо присутності міністрів від “Нашої України” в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.