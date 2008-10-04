На ТБ зарезервований час для виступу Ющенка - ЗМІ

Як повідомило "Сегодня" джерело в керівництві одного з центральних телеканалів, з Секретаріату Президента надійшла команда зарезервувати час для виступу Віктора Ющенка о 19 годині в неділю.

Тема звернення президента до народу поки невідома. Разом з тим видання нагадує, що самою обговорюваною темою в українському політикумі в даний час є можливість розпуску Віктором Ющенком українського парламенту. Сам президент упевнений, що вже має в своєму розпорядженні таке право, оскільки останні 30 днів Верховна Рада працює без сформованої коаліції. Щоправда, у п`ятницю повідомлялося, що Ющенко призначив зустріч з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона» на 10.00 7 жовтня. Прес-секретар Президента Ірина Ваннікова до цього додала, що мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції.