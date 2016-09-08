Рада планує заборонити вилучення серверів при обшуках

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 287 народних депутатів із 383, зареєстрованих у сесійній залі.

"Для забезпечення законності при проведенні окремих слідчих дій проектом закону пропонується заборонити тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, слідчі повинні будуть здійснювати копіювання інформації, а не вилучення техніки", - зазначив один із авторів законопроекту, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Владислав Голуб.

"Дозволити застосування під час проведення обшуків у суб'єктів господарювання виключно на підставі ухвали слідчого судді та лише по тяжким та особливо тяжким злочинам", - сказав він.

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Депутат також додав, що встановлюється можливість доступу адвоката до процесу обшуку на будь-якій стадії. "Обшук дозволятиметься лише як виняткова слідча дія, коли неможливо отримати інформацію в інший спосіб", - сказав Голуб і додав, що запроваджується також обов'язкова аргументація необхідності обшуку у клопотанні.

Так, законопроектом у статті Кодексу щодо порядку тимчасового вилучення майна передбачається встановити заборону на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку.

Якщо виникне необхідність у вилученні - слідчий чи прокурор зобов’язані лише скопіювати матеріали.

Окірм того встановлено, що під час обшуку силовикам забороняється одягати маски для обличчя чи балаклави і демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім виняткових випадків. Використовувати спецзасоби та приховувати обличчя можна виключно за безпосереднім дозволом слідчого судді, наданим в ухвалі.

Лише у невідкладних випадках дозволяється залучення спецпідрозділів та використання ними спецзасобів без ухвали слідчого судді.