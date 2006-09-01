„Наша Україна” не ввійде до коаліції з Партією регіонів

Депутат від “Нашої України” Ксенія ЛЯПІНА прогнозує, що блок „Наша Україна” не увійде до коаліції з Партією регіонів. Про це вона заявила в ефірі радіо Бі-Бі-Сі.

„Я думаю, що насправді ніякого приєднання не буде. Буде сформульована якась спільна думка в кінці дискусії, і фракція вестиме якусь свою лінію.”, - зазначила депутат.

Така коаліція, на думку К.ЛЯПІНОЇ, можлива лише у тому випадку, якщо кожна партія матиме блокуючий голос. За словами К.ЛЯПІНОЇ, в блок з Партією регіонів не можна увійти “по любові”, а лише виходячи з певних принципів. Таким принципом міг би бути принцип стримань і противаг.

„Якщо ми з чимось незгодні, то така коаліція зникає. Отоді був би сенс. Якщо ж такої системи не буде, а буде така, що вихід “Нашої України” чи її невихід не зруйнує коаліції, то логіки в таких речах немає”, - зазначила депутат.

Крім того, за словами К.ЛЯПІНОЇ, ряд партій, що входять в блок „Наша Україна”, сформулювали власні вимоги до такої коаліції. Найголовніша з таких умов - новий формат коаліції, а не приєднання до існуючого. Серйозною перешкодою для вступу блоку “Наша Україна” в широку коаліцію є також наявність в коаліції Комуністичної партії.