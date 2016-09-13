Депутати вимагають від Кабміну стовідсоткового фінансування видатків місцевих бюджетів у 2017 році

Про це заявив голова депутатської групи «Партія «Відродження», народний депутат України Віталій Хомутиннік.

За його словами, Кабінет міністрів повинен припинити практику перекладання на місцеві бюджети не повністю забезпечених ресурсами витрат.

«У 2016 році місцева влада не змогла профінансувати професійно-технічну освіту, харчування в молодших класах шкіл, пільговий проїзд в транспорті. Це говорить про те, що доходи місцевих бюджетів зростають повільніше, ніж Кабінет Міністрів перекладає на них додаткові витрати. Нестача коштів у місцевих бюджетах за результатами поточного року може скласти більше 20 млрд гривень, що ставить під сумнів проведення децентралізації», – вважає нардеп.

Він також заявив, що депутатська група «Партія «Відродження »вимагатиме, щоб видатки місцевих бюджетів були враховані в їх реальному розмірі і підкріплені відповідним фінансуванням, як це передбачено Бюджетним кодексом і Конституцією.

«Ми виступаємо за реальну децентралізацію і категорично проти таких ініціатив, як передача на місцеві бюджети оплати комунальних послуг в установах охорони здоров’я та освіти, які сьогодні обговорюють в уряді. Інакше багато лікарень і шкіл взимку просто не зможуть працювати», – заявив Хомутинник.