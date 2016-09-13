Порошенка просять особисто проконтролювати розслідування щодо діяльності Інтера

Як говориться у зверненні, «лише випадковість, пов’язана з технічною накладкою у студії зі звуком, показала суспільству справжнє моральне обличчя людей, відповідальних за виробництво новин на одному з найбільших телеканалів країни»

Нардепи НФ вважають, що російські пропагандисти Столярова та Шувалов – це лише вершина айсбергу. Насправді за ними стоїть Сергій Льовочкін, який очолював адміністрацію Януковича.

Вони нагадали, що 5 вересня вже звернулися до СБУ з вимогою відреагувати на факти інформаційної війни, що велася через канал "Інтер" проти України.

Нардепи НФ вважають, що «російський громадянин Ігор Шувалов, який не має українського паспорта, або повинен бути ганебно видворений з України, або має сісти в українську в’язницю».

«15 вересня спливає десятиденний термін, протягом якого у відповідності до законодавства Служба безпеки повинна надати відповідь на звернення народних депутатів», - наголошується у листі.

«Саме тому, фракція "Народного фронту" звертається до Вас із закликом взяти розслідування під свій контроль для того, щоб українські спецслужби відчули політичну волю української влади швидко та ефективно розпочати реальну боротьбу проти засланих в Україну інформаційних диверсантів», - йдеться у зверненні.