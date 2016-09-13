Порошенко анонсував спеціальне засідання РНБО, присвячене санкціям проти РФ

Про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні на засіданні РНБО, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Він наголосив на важливості та необхідності продовження санкцій проти Росії.

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«Робиться це в чіткій координації з нашими партнерами з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та партнерами по міжнародної коаліції на підтримку України», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, політика персональних і корпоративних санкцій застосовується українською владою з 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Санкції затверджуються Радою нацбезпеки і оборони та закріплюються указом президента України.

Зокрема, указом президента від 16 вересня 2015 року про схвалення рішення РНБО щодо санкцій обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі. Санкції введено строком на один рік.

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У березні 2016 року Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно осіб, причетних до протиправних дій у відношенні Надії Савченко, Олега Сенцова і Олександра Кольченко».

У травні Порошенко увів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти 17 російських пропагандистів.