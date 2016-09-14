ГПУ активізувала справу проти суддів Конституційного суду, які допомогли Януковичу узурпувати владу

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «24 каналу».

Відповідаючи на питання чи є в ГПУ провадження щодо суддів Конституційного суду, він зазначив: «Так, є».

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«Судді не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, бо згідно із законом, вони не несуть відповідальності за прийняте рішення, але ця справа дуже важлива, в ній є декілька суддів, які визнали тиск з боку Януковича задля прийняття рішення про зміну Конституції (у 2010 році – УНІАН), щоправда потім вони від своїх свідчень відмовились, і це проблема», - заявив він.

«Зараз ми активізували цю справу, бо без неї не може бути завершена велика справа Януковича», - додав Луценко.

«Вона полягає у таких етапах – президент Янукович, досягнувши влади узурпував владу через тиск на Конституційний суд, усю повноту влади використав на те, щоб зробити собі підконтрольну економіку України через Клименка, Курченка та багатьох інших розграбовував у колосальних обсягах. Після того він через своїх людей, які частко були громадянами РФ довів до недієздатності ЗСУ та СБУ.. після того він підписав Харківські угоди, результатом яких було введення додаткового військового контингенту у Севастополь, який потім став авангардом окупації. Після цього він взяв невигідний Україні кредит та відмовився від європейської інтеграції, що вивело людей на вулиці..», - зазначив генпрокурор.

«Це величезна справа про державну зраду і за це мають відповісти саме Янукович та всі його поплічники чи заочно чи очно», - резюмував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

Згідно з рішенням КС, відповідний закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.