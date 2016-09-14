Порошенко анонсував серію позовів України проти Росії до міжнародних судів

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми готові боротися за захист законних прав і інтересів України», - підкреслив президент.

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Порошенко відзначив, що за його дорученням розробляються документи на основі різних міжнародних конвенцій для подачі позовів до міжнародних судових інстанцій.

Зокрема, йдеться про захист як майнових прав суб’єктів господарювання України, які були порушені внаслідок анексії Криму, так і захисту прав державних інституцій, які також були анексовані російським агресором в Криму.

Для виконання цієї роботи в Держбюджеті на 2017 рік збільшать фінансування Міністерства закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна завершила досудові консультації з РФ щодо суверенних прав у водах навколо окупованого Криму.

У липні міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляв, що видобуток Росією газу у виключній морській зоні України в Чорному морі після анексії Криму стане предметом судових позовів. Як зазначив міністр, це саме стосується і використання біоресурсів Чорного моря.

Українські морські прикордонники постійно виявляють факти порушень РФ норм міжнародного морського права, зокрема, на газових родовищах у морській економічній зоні України фіксуються бурові платформи та судна забезпечення під прапором Російської Федерації.

22 серпня Клімкін заявив, що міжнародний суд щодо порушення Росією суверенних прав України у водах навколо тимчасово окупованого Криму розпочнеться найближчими тижнями.

Сьогодні, 14 вересня, Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України подати позов про порушення арбітражного провадження проти Російської Федерації щодо захисту прав та інтересів України, гарантованих Конвенцією ООН з морського права 1982 року, порушених внаслідок збройної агресії Росії.