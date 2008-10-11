УНП застерігає Народний Рух від приєднання до БЮТ

Українська народна партія застерігає Народний Рух України від приєднання до Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це йдеться у зверненні УНП до НРУ, ухваленому сьогодні центральним проводом партії.

У зверненні зазначено, що «сьогодні існує реальна загроза використання імені Народного Руху України – для «освячення» діяльності проти України».

«Ми за будь-яких умов не могли уявити, щоб Рух або УНП стали спільниками політичних сил, які голосують за надання російській мові статусу офіційної; не визнають військовою агресією вторгнення російських військ на територію суверенної Грузії; працюють на передачу українських стратегічних підприємств у приватну власність винятково російському капіталу; розпорядженнями глави уряду блокують можливості України отримувати нафтогоном «Одеса-Броди» енергоносії з інших країн, крім Росії; фактично санкціонують монополію газового ринку російськими компаніями; не сприймають ідеї встановлення ринкової ціни за базування в Криму Чорноморського флоту Російської Федерації... Але, судячи з останніх заяв керівництва Народного Руху України, цей може стати реальністю – НРУ серйозно розглядає можливість входження в БЮТ, який відзначився перерахованими вище діями», - йдеться у зверненні УНП до членів Руху.

У документі наголошується, що «ідеологічні партії в Україні ведуть нерівну боротьбу з олігархічними мегаблоками», і «в цих умовах приєднання НРУ до БЮТ, а, отже його підсилення, - це кон’юнктурний обмін авторитету поважної політичної сили з багатолітньою історією на кілька місць у списку тимчасового утворення – виборчого блоку», - переконані члени УНП.