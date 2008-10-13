Ющенко наказав Тимошенко до 17:00 переказати гроші на вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 жовтня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Між тим РБНО у своєму рішенні від 13 жовтня вирішила визнати забезпечення неухильного додержання конституційних виборчих прав громадян під час підготовки та проведення 7 грудня 2008 року позачергових виборів до ВР одним із пріоритетних напрямів реалізації державної політики з питань національної безпеки України у внутрішньополітичній сфері.

Також РНБО доручила Кабінету міністрів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити необхідних заходів для:

- створення для всіх суб`єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах;

- створення належних умов для роботи виборчих комісій, зокрема забезпечення їх у визначені строки в установленому порядку приміщеннями, транспортом, комп`ютерною технікою, засобами зв`язку, інвентарем;

- забезпечення належних умов для здійснення вільного волевиявлення громадян під час голосування на виборах, в тому числі шляхом сприяння у вирішенні питань обладнання приміщень для голосування у визначений Законом України «Про вибори народних депутатів України» строк;

- недопущення маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

Також РНБО зобов’язала Кабмін невідкладно вирішити питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету необхідних для забезпечення фінансування підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених на 7 грудня 2008 року, та забезпечити їх перерахування до 17.00 13 жовтня 2008 року Міністерством фінансів України та Державним казначейством України Центральній виборчій комісії.

Крім того, згідно з рішенням РНБО, Міністерство закордонних справ України разом із Центральною виборчою комісією має вжити необхідних заходів щодо забезпечення участі офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій для здійснення спостереження за організацією і проведенням позачергових виборів до Верховної Ради України.

Також у рамках підготовки до виборів Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено у межах визначених повноважень вжити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, в тому числі у день голосування та дні встановлення результатів позачергових виборів до Верховної Ради України, неухильно додержуючись вимог законодавства України щодо заборони втручання у виборчий процес й діяльність виборчих комісій, а також недопущення втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд чи суддів у будь-який спосіб.

За даними прес-служби Президента, проти цього рішення РНБО голосували прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.