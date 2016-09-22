Реформа поліції не біла і не пухнаста, але вона реальна – Аваков

Реформа поліції не може пройти швидко і без помилок. Про це під час брифінгу у Сєвєродонецьку заявив глава МВС Арсен Аваков, передає "112 Україна".

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"Ми змінюємо поліцію, міняємо від старої пост'януковичівської, пострадянської міліції до нової форми. Це не може відбутися швидко. Це не може відбутися без помилок. Але я, перефразовуючи Вацлава Гавела, скажу, що краще 5 років змін з помилками, ніж 50 років стагнації. Така наша реформа. Вона не біла і пухнаста з янгольськими крильцями. Вона реальна і ми її робимо", - заявив Аваков.

Як повідомлялося, голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе прогнозує, що за результатами переатестації близько 9% співробітників органів внутрішніх справ будуть звільнені.

Говорячи про проблеми поліції, Деканоїдзе підкреслила, що Національна поліція була створена лише рік тому, а повністю реформувати систему МВС за такий термін (поліція з'явилася 2 липня 2015 року - УНІАН) неможливо в умовах відсутності необхідних коштів і кадрового голоду.