Росія і Китай остаточно вирішили прикордонне питання

Прикордонне питання, що залишилося Росії і Китаю як історична спадщина, одержало остаточне і повне розв`язання, заявив відповідальний представник МЗС РФ Володимир Малишев на церемонії відкриття прикордонних стовпів на східній частині російсько-китайського державного кордону.

Як передає департамент інформації і преси МЗС країни, 14 жовтня міністерства закордонних справ Росії і Китаю шляхом обміну нотами підтвердили офіційне набуття чинності додатковим протоколом-описом російсько-китайського державного кордону на його східній частині між урядами двох країн та його додатків. Ця подія завершує встановлення і юридичне закріплення всієї лінії російсько-китайського кордону завдовжки понад 4300 км. Того ж дня сторони провели церемонію відкриття прикордонних стовпів на східній частині російський-китайського державного кордону, наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, сьогодні російська і китайська сторони провели на острові Великий Уссурійський (Хейсяцзидао) церемонію відкриття прикордонних стовпів на російський-китайському державному кордоні на його Східній частині.