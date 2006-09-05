Верховна Рада розпочала роботу

Відкрилась друга сесія Верховної Ради України п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистому засіданні парламенту присутні члени уряду на чолі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, керівники обласних рад та облдержадміністрацій, центральних органів влади, голови українських судів, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ та інші високопосадовці.

Як повідомлялось, сьогодні планується внести зміни до календарного плану проведення другої сесії, встановивши, що після відкриття сесії депутати на поточному тижні працюватимуть в комітетах і фракціях.

Перше пленарне засідання планується з 11 по 15 вересня.