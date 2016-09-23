Порошенко запропонував НАТО перевести відносини з Україною на новий рівень

Про це у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, який приймав участь у засіданні Північно-Атлантичної Ради на рівні постійних представників, передає власний кореспондент УНІАН.

"Президент України зробив офіційну письмову заявку до Генерального секретаріату. Цей лист був надісланий, і от-от вони мають його отримати, а потім нації мають прийняти формальне рішення", - сказав він.

Пристайко уточнив, що лист був направлений два дні тому дипломатичними каналами.

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"Це новий і дуже тісний етап взаємодії, і союзники будуть це серйозно розглядати", - додав замміністра.

Говорячи про цю програму, український дипломат зауважив, що це "дуже складний та вибагливий механізм, який буде потребувати і з нашого боку, і з боку НАТО серйозної взаємодії".

За його словами, однією з перешкод для можливої співпраці України та альянсу за цією програмою була відсутність технічної Угоди про обмін таємною інформацією. "28 вересня Угода буде підписана в Брюсселі. Цей документ дозволить вивести взаємодію в сфері секретної інформації на зовсім інший рівень", - деталізував Пристайко.

Наразі в рамках Програми розширених можливостей з НАТО співпрацюють Швеція та Фінляндія. Мова йде про сумісність, відповідність стандартам НАТО.