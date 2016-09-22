Порошенко прокоментував схвалення у Конгресі США закону про підтримку України

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Президент зазначив, що Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. Він нагадав, що черговим прикладом стало ухвалення Палатою представників Конгресу США закону ”Про підтримку стабільності і демократії в Україні”.

”Документ чітко фіксує збереження американських санкцій проти РФ до своєчасного, повного і доведеного виконання нею Мінських домовленостей. Інший важливий пункт - заборона на визнання анексії Криму. Передбачається, що відповідні санкції залишатимуться чинними, доки президент США не надасть до Конгресу свідчення про відновлення суверенітету України над півостровом. І, не менш важливо, що до засобів підтримки України включено летальні оборонні системи озброєнь. Дякую нашим партнерам за підтримку!” - заявив президент.

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Як повідомляє сайт БПП «Солідарність», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, коментуючи рішення Палати представників США, зазначила, що важливим є саме одностайне прийняття законопроекту.

«Той факт, що голосування було одностайним, підтверджує рівень уваги та підтримки до держави нашими головними партнерами», – наголосила вона.

Ірина Фріз нагадала головні положення прийнятого Палатою представників США закону.

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«По-перше, прийнятий закон передбачає, що санкції США проти Росії не повинні бути скасовані до повного виконання Росією Мінських домовленостей. По-друге, санкції не мають бути скасовані, доки Україна не відновить повного, реального контролю над українським кордоном. По-третє, “Акт стабільності і демократії в Україні” передбачає санкції проти третіх осіб та держав за порушення режиму санкцій, що пов’язані з окупацією Криму, а також запровадження спільної політики НАТО щодо попередження передачі Російській Федерації військових технологій та послуг», – повідомила парламентар.

Як повідомляв УНІАН, окремі положення закону також спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.

Співавторами документа виступили біля 40 конгресменів від Демократичної та Республіканської партій. Перед його підписанням президентом США ідентичний за змістом законопроект має бути підтриманий Сенатом.