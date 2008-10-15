Омельченко не сприймає указ Ющенка, бо у нього є довідка від бухгалтера

Голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) планує наступного тижня взяти участь у пленарних засіданнях ВР, оскільки вважає парламент цілком повноважним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету.

Також О.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив, що він звернувся до головного бухгалтера ВР із проханням видати йому довідку про трудовий стаж у парламенті.

За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, в довідці головний бухгалтер вказав, що його робота народним депутатом розпочалася з 23 листопада 2007 року. Таким чином, за словами голови Комітету, Президент України Віктор ЮЩЕНКО не мав права до 23 листопада 2008 року видавати указ про розпуск ВР.

«Я не сприймаю указ Президента, бо у мене є довідка від головного бухгалтера», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На його думку, таку довідку має отримати кожен народний депутат, щоб довести безпідставність указу глави держави.

Водночас О.ОМЕЛЬЧЕНКО зауважив, що поки не має наміру судитися з Президентом з цього приводу, оскільки чекає рішень інших судів. «Я поки не суджусь з Президентом як громадянин, я чекаю рішень інших судів… Але у вівторок я піду на засідання ВР, нехай навіть я там буду один», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2008 року Президент оголосив про припинення повноважень Верховної Ради України 6-го скликання і про проведення позачергових виборів.

Парламент 6-го скликання був обраний на позачергових виборах 30 вересня 2007 року. 23 листопада 2007 року він розпочав працювати – депутати склали присягу.

У Статті 90 Конституції України зазначено, що “повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання”.

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