Рибачук заявляє про 10-15 кадрових ротацій в Секретаріаті і РНБО

Глава Секретаріату Президента (СП) Олег РИБАЧУК заявляє про півтора десятки кадрових ротацій в апараті Ради національної безпеки і оборони України і Секретаріаті Президента.

Про це О.РИБАЧУК сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант Украина» (№154 від 5 вересня 2006 р.).

За його словами, на сьогодні кадрові рішення практично узгоджені. «Але я ще не можу назвати прізвища і посади, оскільки там можуть бути певні корегування в посадах», - додав О.РИБАЧУК.

Водночас він зазначив: «У списку більше десяти чоловік. Можливо, півтора десятка буде. На різні посади».

О.РИБАЧУК розповів, що Президент вже проводив співбесіди з усіма кандидатами, проте має ще бути фінальна зустріч. «Претенденти хочуть зустрітися з Віктором ЮЩЕНКОМ і з керівництвом Секретаріату і обговорити своє місце в системі. Розумієте, ніхто не хоче входити в цю систему, як кубик "Лего", - ти входиш, а навколо все залишилося тим самим. Ці люди хочуть впливати, і впливати ефективно, а не просто одержати "корочку" і показувати її всім: мовляв, а я тепер радник Президента», - пояснив О.РИБАЧУК.

Що стосується РНБО він підкреслив, що сьогодні ця структура «у відмінному стані, оскільки її апаратом керує Володимир ГОРБУЛІН – напевно, найавторитетніша людина в цей галузі». Водночас, за словами О.РИБАЧУКА, в контексті нових кадрових призначень йдеться про посилення і підвищення ефективності Радбезу. «Прізвища називати я поки що не маю права. Але можу підтвердити, що буде більше, ніж одне призначення. І ці люди матимуть серйозну вагу, серйозний вплив», - заявив глава Секретаріату.

Відповідаючи на запитання про те, що багато прихильників Президента залишаються без посад, О.РИБАЧУК пояснив: «Ви знаєте, є деякі люди з команди Президента, яким не потрібні посади. Але вони повинні відчувати, що залишаються в обоймі. Для них дуже важливий телефонний дзвінок Президента або неформальна зустріч з Президентом. Для них важливо, що вони спілкуються, що вони можуть донести Президентові свою позицію і ця позиція буде почута. А в ідеалі – щоб їх поради були використані Президентом».

Також глава Секретаріату висловив сумніви з приводу того, що Президент ветує можливе рішення партії НСНУ про відкликання міністрів від блоку «Наша Україна» з уряду. «Я не уявляю собі, щоб Президент ветував рішення "Нашої України". Хоча він може не погоджуватися. Думки Президента і партії не завжди збігаються», - сказав О.РИБАЧУК.