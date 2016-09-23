Байден порівняв Донбас із Техасом

Про це він заявив в ефірі "Голосу Америки", передає "112 Україна".

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"Коли ти говориш, що Донбас має отримати спеціальний статус і збираєшся закріпити це в Конституції, це ніби сказати: "Окей, Техас буде мати спеціальний статус, тому що ми б хотіли, щоб Мексика мала більше впливу в Техасі, і ми збираємося провести це через Конгрес США". Це дуже складний крок, який вони погодилися зробити. Я переконаний, що вони це зроблять, але наше завдання – зробити все можливе, щоб коли Україна допускає помилку (а вони в них є), Європа не могла сказати, що все це не працює через Україну", - заявив Байден.

Як повідомляв УНІАН, раніше Байден попередив президента Петра Порошенка про ризик зняття Європейським Союзом санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в проведенні реформ в Україні.