Богатирьова: у Ющенка достатньо засобів впливу на Тимошенко

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має достатньо інструментів, щоб вплинути на уряд з метою забезпечити виконання рішення РНБО щодо фінансування дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на спільній прес-конференції з керівником Бюро національної безпеки Польщі Владиславом СТАСЯКОМ.

Секретар РНБО зазначила, що Президент визначиться, який з цих інструментів застосувати, про що громадськість дізнається найближчим часом.

Разом з тим Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що уряд ще має можливість ухвалити рішення щодо фінансування дострокових виборів, не загострюючи ситуацію.

За її словами, такі можливості є за умови розуміння урядом необхідності проведення виборів.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА ще раз нагадала, що указ Президента щодо припинення повноважень парламенту 6-го скликання відповідає Конституції і є чинним, а також те, що законодавство України передбачає певну відповідальність за невиконання рішень Президента.

Секретар РНБО зазначила, що, враховуючи це, «недоречно гратися з цими речами».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення зобов’язати уряд виділити кошти на проведення позачергових парламентських виборів із резервного фонду державного бюджету.

14 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів не вдалося прийняти рішення про фінансування дострокових виборів з резервного фонду уряду.