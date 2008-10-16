Литвин про вибори, списки, блоки, відсотки і майбутню коаліцію

Блок Литвина не планує розширюватися за рахунок інших партій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер блоку, народний депутат Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що на сьогодні до блоку входять Народна партія і Трудова партія України.

«На цей момент інших конфігурацій я абсолютно не бачу», – заявив політик.

Водночас він зазначив, що його Блок отримував пропозиції від інших політичних сил. Однак, за словами депутата, розширення блоку за рахунок інших політичних партій може призвести «до непорозумінь в ядрі блоку». «Нам потрібна робота на результат, а не з’ясування стосунків», - додав він.

Відповідаючи на запитання, скільки відсотків може взяти Блок Литвина на дострокових виборах, В.ЛИТВИН пожартував: «Діє відомий принцип: не треба обмежувати Божу благодать».

Він спрогнозував, що в парламенті наступного скликання Блок Литвина буде тією політичною силою, яка пропонуватиме формувати коаліцію на своїй базі. За словами політика, це необхідно робити з огляду на те, що найбільші політичні сили не змогли в нинішньому парламенті продемонструвати «здатність до сталого існування інститутів влади».

Говорячи про включення кандидатів до списку блоку, В.ЛИТВИН зазначив, що їм пропонується «добровільно публічно взяти зобов’язання», що у разі, коли певний регіон не набирає необхідної кількості голосів, що дозволяє проходження до парламенту, то цей кандидат поступається місцем у списку тим, хто зробив все для того, щоб блок подолав прохідний бар’єр. «Але далеко не всі цю пропозицію сприйняли позитивно», - сказав В.ЛИТВИН.