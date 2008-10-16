Політолог: Ющенко скористається методами з арсеналу Черновецького

У нинішній виборчій кампанії участь політтехнологів не буде визначальною.

Про це свідчать результати дослідження Агентства моделювання ситуацій, які були обнародувані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Експерти дійшли висновку, що, не зважаючи на жорсткість вживаних технологій і загальний технологічний характер кризи, основна роль в отриманні максимального результату на виборах буде відведена адмінресурсу та боротьбі з ним.

На думку експертів, пропрезидентська сила всіляко задіюватиме специфічні адміністративні інструменти з арсеналу, розробленого і використаного київським мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у рамках столичних виборів.

У той же час, Партія регіонів намагатиметься адміністративними методами компенсувати низьку мотивацію східноукраїнського виборця.

У свою чергу, БЮТ, на думку експертів АМС, застосовуватиме максимум випробуваних технологій і нових розробок з метою переграти обидві політичні сили і мінімізувати ефективність адміністративних інструментів нарощування результатів голосування.