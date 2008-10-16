Експерти: ідея Яценюка піде на користь фінансовому ринку

Ініційована Головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ Експертна економічна рада є добрим "месиджем" для вітчизняного фінансового ринку. Такої думки дійшли експерти - учасники опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, згідно з переданими агентству УНІАН результатами опитування, голова наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА відзначив значущість і роль Експертної економічної ради в нинішніх умовах. «А.ЯЦЕНЮК поки що єдиний політик, який в умовах зростаючої економічної кризи зібрав представників фінансового ринку», - заявив О.СПІЛКА.

Він висловив думку, що це добрий початок для аналізу ситуації з метою подальшого вироблення необхідних і адекватних рішень. «Це добрий месидж для фінансового ринку і для клієнтів фінансового ринку», - наголосив він.

Віце-президент "Ренесанс Капітал" Сергій ВЕДРИНСЬКИЙ також наголосив, що перше засідання ради окреслило економічні проблеми, які постали перед Україною сьогодні. «Кризові явища наростають дуже швидко, - вважає С.ВЕДРИНСЬКИЙ. За його словами, на засіданні відбувся дуже результативний обмін думками з приводу того, що відбувається в різних сегментах економіки. «Тому що в умовах таких наростаючих кризових явищ важливо враховувати всі проблеми в комплексі, оскільки одна пов`язана з іншою», - сказав він.

С.ВЕДРИНСЬКИЙ висловив сподівання, що їх досвід допоможе швидко виробити комплекс заходів, який якщо не зупинить, то суттєво пом`якшить кризові явища.

З ним також погоджується старший економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ, який додав, що така ініціатива корисна для кращого розуміння причин виникнення і вироблення необхідних заходів з подолання кризових явищ.

«Політичні можливості спікера дають можливість виходу на високий політичний рівень і обговорення напрацьованих ініціатив на рівні перших осіб держави з метою вироблення відповідних державних рішень», - Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ. За його словами, в умовах, які складаються останнім часом, це добрий майданчик для старту обговорень і вироблення можливих рішень з питань протидії кризі або питань ліквідації певних негативних економічних наслідків.

Президент Української національної іпотечної асоціації, екс-міністр фінансів Ігор ЮШКО відзначив, що засідання Експертної економічної ради необхідно проводити щотижня. «Це слід робити з тієї простої причини, що кризові явища виявляються в нових формах, і нам необхідно оперативно реагувати», - відзначив І.ЮШКО.

Він упевнений, що також необхідне моніторити дії, до яких вдається Національний банк і основні суб`єкти економіки.

Нагадаємо, 14 жовтня відбулося перше засідання Експертної економічної ради. Основна мета ради - аналіз економічної ситуації в країні і вироблення ефективних пропозицій з попередження зростаючої економічної кризи. Членами ради є провідні експерти в різних галузях економіки і фінансового сектору України.