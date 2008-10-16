Черновецький обіцяє тепло попри політиків, які загралися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що безвідповідальність, яку демонструють НАК «Нафтогаз України» і Кабінет міністрів, який не виконує власні постанови, не стануть причиною того, що будинки киян залишаться без тепла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли НАК «Нафтогаз України» вимагає борги у споживачів, не намагаючись зрозуміти, що це за борги та як вони утворилися. Їх пояснення зводяться до того, що «Нафтогаз України» – це комерційна структура, а значить – всі зобов`язані платити, незалежно від обсягу спожитого газу.

"Кабмін ще у квітні видав постанову №440, якою визнав свою відповідальність за наявність боргів через зміни цін на газ протягом року. Проте уряд не компенсував реальних витрат через зростання цін на «блакитне паливо» і повністю самоусунувся від вирішення цього питання», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова наголосив, що згідно з указом Президента України, який затвердив рішення РНБО, місцевим бюджетам у вигляді субвенцій повинні виділити 2,4 млрд. грн.

«У київських будинках тепло буде – які б політичні баталії не розгорталися, і як би Кабмін не прагнув ущемити інтереси киян. Я не допущу, щоб питання теплопостачання Києва ставало знаряддям шантажу в руках політиків, які загралися», – запевнив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.